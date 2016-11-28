10:22 | ФУТБОЛ — Италия

Эдин Джеко: "Рома" играла не лучше "Пескары"

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Нападающий "Ромы" Эдин Джеко, который стал автором дубля в матче 14-го тура чемпионата Италии с "Пескарой" (3:2), подчеркнул, что команда допустила в этой встрече слишком много ошибок. По его словам, "волки" уступят в дерби с "Лацио", если будут действовать подобным образом.

- "Рома" хорошо начала матч, забив дважды, и чувствовала себя комфортно, - приводит Football Italia слова Джеко. - Но потом мы стали слишком часто отдавать мяч "Пескаре" и действовали не лучше их.

Хотели забить больше, но не играли достаточно хорошо для этого. Но нам удалось одержать победу, чему мы довольны. "Рома" проиграет в дерби, если сыграет так же.

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