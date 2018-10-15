Эдин Джеко: "Мне уже поздно возвращаться в Англию"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко признался, что любит английский футбол. 32-летний босниец выступал за "Манчестер Сити" с 2011 по 2015 год.

- Мне, вероятно, слишком поздно возвращаться в премьер-лигу, - приводит слова Джеко Football Italia. - Но вы никогда не знаете, что случится в будущем, так что посмотрим... Я люблю английский футбол, я играл там четыре года. Мне очень нравилось в Англии, хотя сейчас я счастлив в "Роме".

Джеко выступает за "Рому" с 2015 года. В текущем сезоне он провел 9 матчей за римский клуб, забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи.

Все о чемпионате Италии - здесь