Эдин Джеко: "Для меня большая честь быть в списке интересов "Челси"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко настаивает на том, что полностью сосредоточен на своем нынешнем клубе, несмотря на интерес "Челси" в январское трансферное окно. По информации СМИ, "синие" хотели заполучить боснийца, но подписали Оливье Жиру.

- Это правда, что были проведены переговоры, но это все, что я могу сказать, – цитирует официальный сайт клуба Джеко. - Было много спекуляций, ложной информации и несколько даже довольно смешных заявлений. Для меня большая честь быть в списке интересов "Челси", поскольку это клуб, который я очень уважаю. За последние недели было столько историй о том, что я покидал Рим, но я все еще здесь.