19:17 22 декабря | ФУТБОЛ — Италия

Эдгардо Бауса: "Икарди в сборной Аргентины - третий нападающий"

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Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса дал понять, что рассчитывает на лидера в споре бомбардиров чемпионата Италии Мауро Икарди из "Интера". При этом он отметил, что основным игроком остается Гонсало Игуаин из "Ювентуса", а его сменщиком - Лукас Пратто из "Атлетику Минейру".

- Основным нападающим сборной является Игуаин, его сменщик Лукас Пратто, - цитирует Football Italia Баусу. - Я хорошо знаю возможности Икарди, он очень важен для нас. Мы используем его, если что-то случится с одним из основных форвардов, он наш третий нападающий.

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