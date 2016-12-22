Эдгардо Бауса: "Икарди в сборной Аргентины - третий нападающий"

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса дал понять, что рассчитывает на лидера в споре бомбардиров чемпионата Италии Мауро Икарди из "Интера". При этом он отметил, что основным игроком остается Гонсало Игуаин из "Ювентуса", а его сменщиком - Лукас Пратто из "Атлетику Минейру".

- Основным нападающим сборной является Игуаин, его сменщик Лукас Пратто, - цитирует Football Italia Баусу. - Я хорошо знаю возможности Икарди, он очень важен для нас. Мы используем его, если что-то случится с одним из основных форвардов, он наш третий нападающий.