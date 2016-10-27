10:42 | ФУТБОЛ — Италия

Эдгардо Бауса: "Икарди может быть вызван в сборную Аргентины в любой момент"

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Мауро ИКАРДИ.Сукин сын или дар божий. Как относиться к Икарди?

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса отметил, что форвард "Интера" Мауро Икарди может быть вызван в команду. Ранее аргентинские СМИ распространили информацию, согласно которой вызов игрока заблокировал нападающий "Барселоны" Лионель Месси из-за конфликта между Икарди и Макси Лопесом.

Дело в том, что Икарди начал отношения с супругой Лопеса Вандой Нарой, когда те еще были в браке, а футболисты вместе выступали в составе "Сампдории". Девушка ушла к Икарди вместе с тремя детьми.

– Икарди знает, что я слежу за его игрой, и что в любой момент он может быть вызван в сборную, – сказал для Radio Rivadavia Бауса. – Жизнь за пределами поля меня не касается, и это относится не только к Икарди.

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