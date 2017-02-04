09:55 | ФУТБОЛ — Италия

Эдгардо Бауса: "Икарди может быть вызван в сборную Аргентины, но Игуаин - первый выбор"

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Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса отправился в Италию, где проводит серию встреч с аргентинскими игроками. Он подтвердил, что уже виделся с форвардом "Интера" Мауро Икарди, который давно в сборную не приглашался, несмотря на свою результативность.

– Я отправлюсь в Турин, чтобы увидеться с Игуаином и Дибалой, – цитирует ESPN Баусу. – Ранее посетил тренировку "Интера", виделся с Банегой и Икарди. Мауро знает, что мы следим за его успехами. Он хорошо играет и может быть вызван в сборную. Я хотел бы поговорить со всеми игроками. В любом случае, Игуаин для меня – первый выбор в атаке.

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