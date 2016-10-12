Эдгар Давидс: "Великие игроки едут в Англию, но большие таланты появляются в Италии"

Бывший полузащитник "Ювентуса", "Милана" и "Интера" Эдгар Давидс с сожалением признает, что чемпионат Италии в настоящее время уступает английской премьер-лиге. Тем не менее, он считает, что в Италии больше молодых талантливых игроков, чем в Англии.

- Когда я был футболистом, чемпионат Италии был лучшей лигой, и каждый хотел следить за серией А, - цитирует Telecaprisport Давидса. - Сейчас английский чемпионат обогнал Италию, да и бундеслига тоже отбирает позиции у серии А с точки зрения числа людей, которые идут на стадионы. Это причиняет мне боль, но это жизнь.

Тем не менее, если вы спросите у кого-нибудь: "Назови пять немецких команд", то вам скажут, что знают лишь одну или две, но если вы спросите об Италии, то вам перечислят пять или шесть клубов сразу. Упало ли качество итальянского футбола? Я бы не сказал, что это так. Возьмем, например, Англию, где лига является одной из лучших в мире, а сборная ничего не показывает на больших турнирах. Италия же всегда является претендентом на трофей. Думаю, просто нужны некоторые корректировки в развитии футбола в серии А. Великие игроки едут в Англию, но большие таланты появляются в Италии.