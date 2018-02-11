Эдер: "Интер" находится на пути к своим целям"

Нападающий "Интера" Эдер после матча 24-го тура чемпионата Италии против "Болоньи" (2:1) подчеркнул, что в раздевалке у его команды отличная атмосфера. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на своей счет забитый мяч.

– Мы очень хотели выиграть сегодня, и это даже хорошо, что мы заработали три очка после тяжелой борьбы, – цитирует Sky Sport Italia Эдера. – Мы должны продолжать в том же духе, ведь мы теперь занимаем третье место за "Наполи" и "Ювентусом". Мы находимся на пути к своим целям, которые перед нами стоят.

"Лацио" и "Рома" – две сильные команды, поэтому я думаю, что это будет очень интересная битва за место в первой четверке.

Мои голы? Я рад, что смог помочь команде, но Икарди очень важен для нас, и я надеюсь, что он восстановится как можно быстрее. Он нам очень нужен.

В раздевалке у нас отличная атмосфера, тренер всем доверяет. Я могу гарантировать, что у нас сплоченная команда.