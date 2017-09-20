Эдер: "Если не побеждаешь, важно хотя бы не проиграть"

Нападающий "Интера" Эдер выразил разочарование ничьей в матче чемпионата Италии с "Болоньей" (1:1). По его словам, миланцы упустили два очка в этой встрече.

– Мы знали, что "Болонья" создаст нам проблемы, но нам нельзя искать оправданий, поскольку мы – "Интер". Это потеря двух очков, – цитирует Mediaset Эдера. – "Наполи" хочет в Лигу чемпионов снова. Он приехал сюда и победил. Мы знали, что будет тяжело, знали, что нужна победа. Но с другой стороны важно не уступить хотя бы, даже если не удается победить. Мы должны улучшить ряд аспектов игры.