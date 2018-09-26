Джузеппе Росси ответил на обвинения в применении допинга

Бывший нападающий сборной Италии Джузеппе Росси, в настоящий момент находящийся в статусе свободного агента, ответил на обвинения в применении допинга. Проба была взяла после матча с "Беневенто" в мае. Вещество, найденное у форварда обычно содержится в глазных каплях. Но Росси их не использовал. Теперь ему грозит годичная дисквалификация.

– Я всегда был чистым, поэтому расследование нужно прекратить, – приводит слова Росси ANSA. - Положительный результат получился из-за случайного попадания вещества.

Оно содержится в глазных каплях для уменьшения глазного давления. Это не считается допингом.

Меня никогда не обвиняли в чем-то более серьезном, чем желтые карточки. Надеюсь, что разумный вывод о том, что вещество попало случайно, приведет к закрытию дела. Я расстроен и дал следователям всю информацию, сказав, что не знал, какая еда или напиток могли содержать это вещество.