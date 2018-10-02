Джузеппе Росси: "Кошмар, продолжавшийся четыре месяца, закончился"

Бывший нападающий сборной Италии Джузеппе Росси доволен решением Антидопингового комитета Италии, который ограничился выговором для него за нарушение антидопинговых правил. В пробе, взятой у форварда в мае, было обнаружено запрещенное вещество, которое обычно содержится в глазных каплях. Росси грозила годичная дисквалификация, но он утверждал, что не знает, как это вещество попало в его организм.

– Сегодня кошмар, продолжавшийся четыре месяца, закончился! – написал в своем Твиттере Росси. – Теперь я хочу думать только о футболе и продолжать делать то, что люблю больше всего на свете. Справедливость восторжествовала.