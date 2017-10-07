Джузеппе Маротта: "Ювентусу" нужно улучшать экономику, чтобы обеспечить контракт Дибалы"

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта отметил, что клубу придется извлекать средства для продления контракта с Пауло Дибалой. По его мнению, будущее аргентинца в Турине зависит от него самого.

– Дибала бесценен, – цитирует La Stampa Маротту. – Мы не собираемся его продавать. Всегда говорили, что будущее игроков в их руках. Дибала заверил нас, что хочет оставаться с нами всегда. Это означает, что "Ювентусу" нужно улучшать экономические показатели, чтобы продлить контракт с Дибалой и обеспечить его финансово.