Джузеппе Маротта: "Ювентус" мечтает о победе в ЛЧ, а мечты иногда сбываются"

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта заявил, что туринский клуб очень хочет выиграть Лигу чемпионов. По его словам, у "бьянконери" есть шанс воплотить в жизнь общую мечту.

- Мы мечтаем о победе в Лиге Чемпионов, иногда в жизни мечты сбываются, - приводит Football Italia слова Маротты. - Финал будет на стадионе "Атлетико Мадрид", было бы неплохо сыграть там. Следующие игры будут важными. Мы построили команду, чтобы лучше справляться с трудностями.

После четырех туров "Ювентус" занимает 1-е место в серии А, имея в активе 15 очков. В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов туринский клуб обыграл "Валенсию" - 2:0.

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