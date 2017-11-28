Джузеппе Маротта: "Вероятность участия Игуаина в матче с "Наполи" - 50 процентов"

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта отметил, что есть вероятность того, что нападающий Гонсало Игуаин сможет сыграть в матче 15-го тура чемпионата Италии с "Наполи". Аргентинец сломал палец и был вынужден перенести операцию.

- Это будет важная игра против "Наполи", но я не думаю, что эта встреча станет решающей в сезоне, - цитирует Football Italia Маротту. - Конечно, мы постараемся провести его наилучшим образом. Игуаин? Есть 50-процентный шанс увидеть его на поле против "Наполи".

Матч "Наполи" – "Ювентус" состоится 1 декабря, начало – в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.