Джузеппе Маротта: "ВАР необходима арбитрам"

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта считает, что система ВАР (видеопомощь арбитрам) необходима. В минувшие выходные арбитр отменил гол Гонсало Игуаина после подсказки видеоассистента.

- "Ювентус" знает, что существует необходимость в технической поддержке рефери, - цитирует Sky Маротту. - Мы принимаем новую технологию и знаем, что ВАР находится на стадии тестирования, поэтому необходиму улучшать систему. Гол Марио Манджукича была справедливо исключен, но я не понимаю, почему судьи не прибегли к ВАР в фоле на Игуаине на 94-й минуте.

Напомним, система ВАР начала использоваться в серии А в сезоне-2017/18.

Что не так с видеоповторами в бундеслиге и серии А