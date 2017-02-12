Джузеппе Маротта: "У "Ювентуса" нет проблем с Аллегри"

Директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта отрицает, что у руководства клуба есть разногласия с главным тренером Массимилиано Аллегри. Ранее появилась информация, что специалист может уйти в один из английских клубов.

– Мы сосредоточены на текущих задачах, – цитирует Mediaset Маротту. – Никаких проблем с тренером нет, несмотря на вопросы, которые журналисты продолжают задавать. Когда вы на вершине турнирной таблицы, вам всегда есть что терять. Чтобы обыгрывать даже более слабых на бумаге противников, нужна предельная концентрация.