Джузеппе Маротта стал генеральным менеджером "Интера"

Джузеппе Маротта стал новым генеральным менеджером "Интера", сообщает миланская команда в своем Твиттере. 61-летний итальянский специалист гордится, что является частью этого клуба.

Ранее Маротта занимал аналогичную должность в "Ювентусе"​ с 2010 по 2018 год.

– С сегодняшнего дня я стану частью великого "Интера", – заявил Маротта. – Я очень горжусь этим фактом.

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