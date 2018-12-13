Джузеппе Маротта стал генеральным менеджером "Интера"

Джузеппе Маротта стал новым генеральным менеджером "Интера", сообщает миланская команда в своем Твиттере. 61-летний итальянский специалист гордится, что является частью этого клуба.
Ранее Маротта занимал аналогичную должность в "Ювентусе" с 2010 по 2018 год.
– С сегодняшнего дня я стану частью великого "Интера", – заявил Маротта. – Я очень горжусь этим фактом.
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#Marotta: "Da oggi farò parte della grande Inter, per me è motivo di grande orgoglio" #FCIM pic.twitter.com/6zexEy62aC– Inter (@Inter) 13 декабря 2018 г.
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