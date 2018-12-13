16:16 | Футбол — Италия

Джузеппе Маротта стал генеральным менеджером "Интера"

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Джузеппе Маротта стал новым генеральным менеджером "Интера", сообщает миланская команда в своем Твиттере. 61-летний итальянский специалист гордится, что является частью этого клуба.

Ранее Маротта занимал аналогичную должность в "Ювентусе" с 2010 по 2018 год.

– С сегодняшнего дня я стану частью великого "Интера", – заявил Маротта. – Я очень горжусь этим фактом.

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