Джузеппе Маротта: "Сорвавшийся трансфер Витселя? Мы довольны той командой, что у нас есть"

Генеральный менеджер "Ювентуса" Джузеппе Маротта заявил, что не расстроен из-за сорвавшегося перехода полузащитника "Зенита" Акселя Витселя, а также рассказал о ситуации с переговорами по новому контракту с форвардом Паулу Дибалой. Сегодня петербургский клуб объявил о переходе Витселя в китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

– Сорвавшийся трансфер Витселя? Сейчас мы довольны той командой, что у нас есть, – цитирует Маротту Football Italia. – У нас есть отличные игроки в каждой линии, плюс от травмы восстановился Маркизио.

Дибала? У нас отличные отношения с ним. Мы находимся в процессе переговоров о продлении контракта, который он заслужил своей игрой. У нас нет никаких проблем. Дибала – наша гордость и нам приятно, что он играет в футболке "Ювентуса".