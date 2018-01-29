Джузеппе Маротта: "Сделаем все возможное, чтобы подписать контракт с Джаном"

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта подтвердил, что клуб начал вести переговоры с полузащитником "Ливерпуля" Эмре Джаном, чей контракт с "красными" рассчитан до лета 2018 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что стороны уже договорились об условиях соглашения хавбека.

– Контракт Эмре Джана истекает в июне 2018 года, – цитирует RMC Sport Маротту. – Ожидаемо, что такой клуб, как наш, обратил внимание на него. Мы начали переговоры, но это не значит, что все решено.

Это будет непросто, потому что "Ливерпуль" попытается продлить контракт. Не стоит забывать о возможности того, что другие клубы постараются договориться с ним. Мы сделаем все возможное, чтобы подписать контракт с Джаном.

Напомним, Джан выступает за "Ливерпуль" с 2014 года. В этом сезоне 24-летний хавбек принял участие в 29 матчах на клубном уровне, забив 4 мяча и отдав 4 результативные передачи.