Джузеппе Маротта: "Самая большая проблема "Юве" - найти замену лучшему вратарю в истории футбола"

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта считает, что одной из главных проблем его клуба является поиск достойной замены вратарю Джанлуиджи Буффону. 38-летний вратарь с 2001 года выступает за туринский коллектив.

- Сменщик Буффона? Самая большая проблема заключается в замене лучшего вратаря в истории футбола, - цитирует Football Italia Маротту. - Будем стараться найти достойную замену. Тем не менее желание самого Буффона играть, в любом случае, будет главным.