Джузеппе Маротта: "Самая большая проблема "Юве" - найти замену лучшему вратарю в истории футбола"

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта считает, что одной из главных проблем его клуба является поиск достойной замены вратарю Джанлуиджи Буффону. 38-летний вратарь с 2001 года выступает за туринский коллектив.
- Сменщик Буффона? Самая большая проблема заключается в замене лучшего вратаря в истории футбола, - цитирует Football Italia Маротту. - Будем стараться найти достойную замену. Тем не менее желание самого Буффона играть, в любом случае, будет главным.
**гость**
Вот ВЫ тупые ! Конифей !!! И Васю с Игнашевичем возьмите. Хрен кто пройдёт и забьёт.
13:30
Ботаникум
Столь долговечного кипера вряд ли быстро найдут, но ПРИЛИЧНЫЕ вратари появляются в футболе почти регулярно. Но ведь Джиджи не просто вратарь высокого уровня, он ещё и ЧЕЛОВЕК, ЛИЧНОСТЬ, что увеличивает его ценность для его команд. Думаю, что в этой ипостаси его заменить будет ещё труднее, но такова жизнь. Ведь как заменить Тотти в "Роме" или тех же Гиггза и Скоулза в "МЮ"?.......
13:20