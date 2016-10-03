12:59 | ФУТБОЛ — Италия

Джузеппе Маротта: "Самая большая проблема "Юве" - найти замену лучшему вратарю в истории футбола"

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Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта считает, что одной из главных проблем его клуба является поиск достойной замены вратарю Джанлуиджи Буффону. 38-летний вратарь с 2001 года выступает за туринский коллектив.

- Сменщик Буффона? Самая большая проблема заключается в замене лучшего вратаря в истории футбола, - цитирует Football Italia Маротту. - Будем стараться найти достойную замену. Тем не менее желание самого Буффона играть, в любом случае, будет главным.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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**гость**

Вот ВЫ тупые ! Конифей !!! И Васю с Игнашевичем возьмите. Хрен кто пройдёт и забьёт.

13:30

Ботаникум

Столь долговечного кипера вряд ли быстро найдут, но ПРИЛИЧНЫЕ вратари появляются в футболе почти регулярно. Но ведь Джиджи не просто вратарь высокого уровня, он ещё и ЧЕЛОВЕК, ЛИЧНОСТЬ, что увеличивает его ценность для его команд. Думаю, что в этой ипостаси его заменить будет ещё труднее, но такова жизнь. Ведь как заменить Тотти в "Роме" или тех же Гиггза и Скоулза в "МЮ"?.......

13:20

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