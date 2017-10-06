Джузеппе Маротта: "Рад, что такие игроки, как Барцальи и Кьеллини, играют за "Юве"

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта рассчитывает, что Андреа Барцальи и Джорджо Кьеллини​ останутся в команде. Оба защитника имеют контракты, которые заканчиваются в конце текущего сезона, но даже в 36 и 33 года соответственно им могут предложить новые договоры.

– У "Ювентуса" есть игроки, чьи контракты подходят к концу, и мы рассматриваем различные варианты, – цитирует Tuttomercatoweb Маротту. – Мы определим наши договорные отношения без проблем, у обеих сторон есть желание продолжить, и мы рады, что такие игроки, как Барцальи и Кьеллини, играют за "Юве".