20:29 | ФУТБОЛ — Италия

Джузеппе Маротта: "Нормально, что Райола получил солидную экономическую отдачу за Погба"

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Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта считает нормальным большую сумму комиссии Мино Райолы, который был посредником при продаже Поля Погба в "Манчестер Юнайтед". Агент француза заработал более 25 миллионов евро.

– Речь идет о сделке, сумма которой превысила 100 миллионов евро, – цитирует Corriere della Sera Маротту. – Поэтому нормально, что люди, принимавшие участие в осуществлении этой сделки, получили солидную экономическую отдачу. Сейчас роль агента изменилась, он стал посредником, работающим от имени клуба. Он больше участвует в переговорах. А позиция спортивного директора сводится к обычной деятельности скаута.

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