Джузеппе Маротта: "Не жалеем об уходе Бонуччи"

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта отметил, что в клубе не жалеют об уходе защитника Леонардо Бонуччи в "Милан". Он также добавил, что защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай, которым интересовались туринцы, великолепный футболист.

– Нет смысла говорить о Бонуччи, – приводит Football Italia слова Маротты. – Главное, что мы не жалеем о его уходе, несмотря на его заявления.

Гарай? Он великолепный футболист.

Напомним, что Бонуччи перешел из "Юве" в "Милан" за 42 миллиона евро. По неофициальной информации, игрок решил покинуть туринцев спустя семь лет после перехода из-за конфликта с главным тренером Массимилиано Аллегри, а также некоторыми футболистами команды.

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