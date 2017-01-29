17:31 29 января | ФУТБОЛ — Италия

Джузеппе Маротта: "Мы довольны работой Аллегри"

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Генеральный менеджер "Ювентуса" Джузеппе Маротта в интервью Premium Sport выразил удовлетворение работой Массимилиано Аллегри в команде. Туринский клуб после 20 матчей набрал 48 очков и возглавляет турнирную таблицу.

"Останется ли Аллегри? У него контракт. Не стану говорить, что контракты всегда выполняются до конца – это не так. Но у нас отличные отношения, и мы хотим, чтобы они продолжились, потому что у нашей совместной работы есть потенциал. Контракт еще не истек, но нет никаких причин создавать проблемы, поскольку и мы довольны Аллегри, и он доволен нами".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/

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