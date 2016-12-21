Джузеппе Маротта: "Если "Милан" начнет подготовку к Суперкубку на день позже, это не повлияет на результат"

Во вторник вечером "Милан" не смог отправиться в Катар из Лондона на матч Суперкубка Италии против "Ювентуса" из-за отмены рейса. Генеральный менеджер туринцев Джузеппе Маротта заявил, что эта ситуация никак не повлияет на подготовку соперника и не отразится на результате игры, которая пройдет в пятницу в Дохе.

– Галлиани - опытный менеджер, который слишком хорошо разбирается в футболе, чтобы не знать о подобных случаях, – цитирует Football Italia Маротту. – Не думаю, что нам можно предъявлять какие-либо претензии, мы уважаем график турнира. Если команда прилетит на подготовку к матчу на день раньше или позже, то это не повлияет на результат.

"Милан" оказался в невыгодном положении? Нет, я так не думаю. Хотя, конечно, могу представить, какой дискомфорт приносит им вся эта ситуация. То, что они застряли в аэропорту, – не самое приятное, что может случиться. Еще раз повторюсь, что это не повлияет на исход матча в пятницу.