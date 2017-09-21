Джузеппе Маротта: "Если Дибала захочет уйти, его невозможно будет удержать"

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта признался, что клуб не сможет удержать форварда Пауло Дибалу, если тот решит уйти. Также он высказался против включения пункта о сумме отступных в контракты.

– Если говорить о Дибале, то только сам игрок решает свою судьбу, – цитирует Mediaset Маротту. – Если он захочет уйти, то его будет невозможно удержать. Что касается пункта об отступных, то это актуальнее в Испании, чем у нас. В Италии такие пункты были у Игуаина и Пьянича. Вообще, я против таких пунктов в контрактах наших игроков.