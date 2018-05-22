Джузеппе Маротта: "Для Буффона двери "Ювентуса" всегда открыты"

Генеральный менеджер "Ювентуса" Джузеппе Маротта назвал вратаря Джанлуиджи Буффона великим человеком. 19 мая 40-летний голкипер провел последний матч в составе "старой синьоры", за которую выступал с 2001 года. При этом 9-кратный чемпион Италии не стал объявлять о завершении карьеры. По данным СМИ, он может подписать контракт с "ПСЖ".

– Буффон – великий человек, он оставил великое наследие, – цитирует Football Italia Маротту. – Если он захочет продолжить играть, пусть играет. Если нет – двери "Ювентуса" всегда будут для него открыты.

За 17 лет выступлений в составе "Ювентуса" Буффон завоевал 19 трофеев. Помимо девяти скудетто он четыре раза выигрывал Кубок Италии, а также 5 раз становился обладателем Суперкубка Италии.

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