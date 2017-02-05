Джузеппе Маротта: "Дибала понял, что не должен себя так вести"

Директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта подчеркнул, что нападающий команды Паулу Дибала не получил никакого наказания за то, что не пожал руку главному тренеру команды Массимилиано Аллегри после замены в матче с "Сассуоло". По его словам, аргентинец осознал свою ошибку.

- Мы не можем указывать Дибале, что ему делать, - приводит Football Italia слова Маротты. - Такие вещи иногда случаются и являются частью футбола. Но он осознал, что такое больше не должно повториться. За это мы не стали его никак наказывать.