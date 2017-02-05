23:34 5 февраля | ФУТБОЛ — Италия

Джузеппе Маротта: "Дибала понял, что не должен себя так вести"

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Директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта подчеркнул, что нападающий команды Паулу Дибала не получил никакого наказания за то, что не пожал руку главному тренеру команды Массимилиано Аллегри после замены в матче с "Сассуоло". По его словам, аргентинец осознал свою ошибку.

- Мы не можем указывать Дибале, что ему делать, - приводит Football Italia слова Маротты. - Такие вещи иногда случаются и являются частью футбола. Но он осознал, что такое больше не должно повториться. За это мы не стали его никак наказывать.

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Материалы REN-TV

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