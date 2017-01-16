Джузеппе Маротта: "Арсенал"? Не понимаю, зачем Аллегри менять обстановку"

Генеральный менеджер "Ювентуса" Джузеппе Маротта заявил, что клуб не собирается расставаться с главным тренером Массимилиано Аллегри, несмотря на интерес со стороны "Арсенала". Руководитель считает, что итальянский специалист хорошо работает в клубе и не видит смысла с ним расставаться. 49-летний тренер с "Ювентусом" два раза выиграл чемпионат страны, дважды Кубок Италии и Суперкубок.

– Аллегри с нами уже третий год, – цитирует Football Italia Маротту. – И мне кажется, что для тренера это прекрасный показатель, долго работать в одной команде. Не понимаю, зачем ему сейчас менять обстановку. Есть и другие тренеры, контракты которых скоро заканчиваются, но все ведут разговоры только о Венгере и Аллегри. Он хороший тактик и с ним мы добиваемся успеха. Так что я не вижу никаких причин терять его.