Джузеппе Бергоми: "Икарди - не лидер "Интера"

Бывший защитник "Интера" Джузеппе Бергоми высказал мнение о том, что нападающий черно-синих Мауро Икарди не является лидером команды. По словам итальянца, для этой роли куда лучше подходит бразильский защитник Миранда.

– Да, у "Интера" есть Икарди, но не является лидером команды, так как больше действует индивидуально, – приводит Football Italia слова Бергоми. – Он должен больше взаимодействовать с партнерами, хотя мне очень понравились действия форварда в матче против "Ювентуса". На мой взгляд, куда больше для роли лидера коллектива подходит игрок линии обороны Миранда. Он более сдержан и молчалив. В этом смысле для Икарди он может быть своего рода примером. Однако в данной ситуации движущей силой черно-синих должен стать главный тренер команды Стефано Пиоли.