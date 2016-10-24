Джованни Трапаттони: "Мандорлини - лучший кандидат на замену де Буру"

Бывший тренер "Интера" Джованни Трапаттони считает, что Андреа Мандорлини будет лучшим кандидатом на замену Франку де Буру. Голландский специалист находится под угрозой увольнения, так как команда потерпела 6 поражений в 12 играх.

- Итальянская лига является самой сложной с точки зрения тактики, - цитирует SportMediaset Трапаттони. - Иностранному специалисту невозможно не иметь трудностей в серии А. Даже в играх против так называемых провинциальных команд есть подводные камни. Если "Интер" решили сменить тренера, то Мандорлини будет лучшим решением, на мой взгляд.