23:09 24 октября | ФУТБОЛ — Италия

Джованни Трапаттони: "Мандорлини - лучший кандидат на замену де Буру"

0
0
0

Бывший тренер "Интера" Джованни Трапаттони считает, что Андреа Мандорлини будет лучшим кандидатом на замену Франку де Буру. Голландский специалист находится под угрозой увольнения, так как команда потерпела 6 поражений в 12 играх.

- Итальянская лига является самой сложной с точки зрения тактики, - цитирует SportMediaset Трапаттони. - Иностранному специалисту невозможно не иметь трудностей в серии А. Даже в играх против так называемых провинциальных команд есть подводные камни. Если "Интер" решили сменить тренера, то Мандорлини будет лучшим решением, на мой взгляд.

0
0
0

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ