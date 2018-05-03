Джованни Трапаттони: "Манчини заслужил работать со сборной Италии"

Бывший главный тренер сборной Италии Джованни Трапаттони считает, что наставник "Зенита" Роберто Манчини имеет достаточный опыт работы на клубном уровне, чтобы возглавить национальную команду. Как сообщили "СЭ" коллеги из корпорации RAI, в сборной зарплата Манчини составит 4,2 миллиона евро в год.

Итальянская федерация говорит, что Манчини готов уйти из "Зенита". Что ему за это будет?

- Он тренировал чемпионов и набрался достаточного опыта на клубном уровне, - цитирует RMC Sport Траппатони. - Эта позиция делает ему честь. Та позиция, которую он занимает сейчас, говорит, что он заслуживает этого.

К сожалению, ключевым моментом при работе во главе сборной Италии главный тренер должен удалиться от клубных симпатий и не выбирать тех, кто раньше был хорош. Италия - одна нациия, Гарибальди сделал все, чтобы оюъединить нас, но между Севером, Центром и Югом есть раскло.

Ожидается, что официальная презентация Манчини в качестве главного тренера сборной Италии состоится 23 мая на базе в Коверчано. При этом состав на товарищеские матчи с Саудовской Аравией (28 мая) и Францией (1 июня) должен быть оглашен 20-го или 21 мая, но это может сделать не конкретное должностное лицо, а федерация футбола страны - как юридическое.