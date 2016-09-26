Джованни Симеоне: "Отец еще не поздравил меня с первым голом за "Дженоа"

Нападающий "Дженоа" Джованни Симеоне после игры 6-го тура чемпионата Италии против "Пескары" (1:1) рассказал, что его отец и главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не поздравил его с дебютным голом. Для 21-летнего футболиста минувший матч был третьим в итальянской команде.

– С отцом я пока не разговаривал, – сказал для Il Secolo XIX Симеоне. – Во мне, как и в отце, есть бесконечное стремление к победам. Гордится ли он мной? Думаю, да. Если бы в минувшей встрече он был на стадионе и поддерживал меня, знаю, что я бы не забил (смеется).