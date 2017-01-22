Джованни Мартускьелло: "У Мчедлидзе всегда был потенциал, который ранее он никогда не проявлял"

Главный тренер "Эмполи" Джованни Мартускьелло после игры 21-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" (1:0) отметил прогресс грузинского нападающего команды Левана Мчедлидзе. 26-летний форвард, начинавший сезон как игрок скамейки запасных, в последних пяти матчах забил четыре гола.

– Мчедлидзе? Для того, чтобы начать забивать, сначала нужно заслужить место на поле, – цитирует Football Italia Мартускьелло. – В последних матчах он выходил на поле и выполнял ряд функций, а также регулярно поражал ворота соперников. Сегодня он принес нам победу, потому что правильно работает на тренировках. У Левана всегда был потенциал, который ранее он никогда не проявлял.