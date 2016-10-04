Джованни Галли: "Доннарумма будет лучшим вратарем планеты в ближайшие лет 50"

Экс-вратарь сборной Италии Джованни Галли считает, что вратарь команды Джанлуиджи Доннарумма будет лучшим игроком своей позиции в ближайшие 50 лет. 17-летний голкипер уже имеет в активе игру за сборную и считается наследником Джанлуиджи Буффона.

– Джанлуиджи предстоит еще много работы, но уже сейчас виден его огромный потенциал, – цитирует Gazzamercato Галли. – Еще он является скромным и умным парнем, который в свои 17 лет очень профессионально относится к работе. Думаю, что все великие вратари рождаются раз в 50 лет. Дино Дзофф родился в 1942 году, и он был лучшим среди тех, кто родился в период с 1900 по 1950 год. Буффон родился в 1978 году, а сейчас есть Доннарумма, который является их наследником и будет лучшим вратарем ближайших 50 лет.