Джорджо Кьеллини: "Ювентус" - не "Реал" и никогда им не будет"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей" (0:0) подчеркнул, что игроки придерживаются клубных традиций. По его словам, туринцы не могут себе позволить атаковать без оглядки на собственные ворота.

- "Реал" может обыгрывать своих соперников с крупным счетом, как и "Милан" с Роналдинью, - приводит Football Italia слова Кьеллини. - Но "Ювентус" побеждает со счетом 1:0 или 2:0. Это вопрос истории клуба, мы говорим о десятилетиях. Победить можно разными способами, но нужно уважать свою историю. Мы улучшили свою игру, но мы - не "Реал" и никогда им не будем. Наш клуб не подпускает соперника к воротам, даже если ведет в счете.