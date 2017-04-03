Джорджо Кьеллини: "Ювентус" должен был сыграть лучше с "Наполи"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини считает, что его команда должна была сыграть лучше в матче 30-го тура чемпионата Италии с "Наполи" (1:1). Также он посетовал на отсутствие важных игроков, таких как Пауло Дибала.

– Мы знали, насколько важна эта игра для гонки с "Ромой" и "Наполи", – цитирует Mediaset Premium Кьеллини. – Мы прекрасно понимаем, что это не лучшее для нас время года. Давайте будем объективны, "Юве" должен был сыграть лучше, но по крайней мере мы не позволили "Наполи" создать много шансов, несмотря на то, что они были очень сильны на домашнем поле. Наши полузащитники сегодня были невероятны, хотя могли бы проявить себя лучше во владении мячом. К сожалению, нам не хватало некоторых игроков, которые могут повлиять на ход матча, например, Пауло Дибалы.