Джорджо Кьеллини: "Ювентус" больше путешествовал, чем тренировался"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини после товарищеского матча с "Тоттенхэмом" (0:2) остался недоволен тем, как туринцы провели предсезонную подготовку. Напомним, туринцы приняли участие в International Champions Cup в США.

- На протяжении последних трех недель мы больше путешествовали, чем тренировались, - цитирует Football Italia Кьеллини. - За неделю до старта сезона нам нужна была такая игра. Встреча с "Тоттенхэмом" была интенсивной и скоростной. Мы хорошо поработали. Теперь хочется спокойно готовиться в Турине без всяких поездок.