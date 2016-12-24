Джорджо Кьеллини: "Я очень сожалею, но не стоит делать драмы"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини после поражения от "Милана" (1:1, 3:4 по пенальти) в матче за Суперкубок Италии отметил, что не стоит делать драмы. По его словам, для команды этот матч послужит уроком.

​– Мне очень жаль. Второй раз матч проходит в Дохе, и снова мы проиграли по пенальти, – цитирует Кьеллини официальный сайт "Ювентуса". – Однако мы показали хорошую игру. В начале встречи мы заперли соперника на его половине поля.



Да, я очень сожалею, но не стоит делать драмы. Это послужит нам уроком. Мы хотели выиграть и теперь уйдем на каникулы с горьким привкусом. Но надо поздравить соперника.

За последний месяц мы сильно прибавили. "Ювентус" – одна из сильнейших команд Италии и Европы и мы должны доказывать это, тренируясь с желанием и продолжая прогрессировать.