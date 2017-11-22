Джорджо Кьеллини: "В детстве моим героем был Паоло Мальдини"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини признался, что в детстве ему нравилась игра Паоло Мальдини. Также он отметил, что постепенно пришел к тому, чтобы играть в обороне.

- В детстве моим героем был Паоло Мальдини, - цитирует пресс-служба УЕФА Кьеллини. - Я болел за "Милан", а брат за "Юве". Мама с папой точно так же – отец за "Ювентус", мама за "Милан". Так что у нас в семье было определенное соперничество. Что до кумира детства, у меня это был Мальдини.

- Вы родились защитником или пришли к этому постепенно?

- Пришел постепенно. До 12-13 лет я был полузащитником. Затем примерно до 20 играл на фланге и только потом стал регулярно появляться в центре обороны.