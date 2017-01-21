Джорджо Кьеллини: "В 2004 году мог стать игроком "Ромы"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал историю о том, как в 2004 году сорвался переход в "Рому". По словам воспитанника "Ливорно", он был рад возможному переезду в римский клуб, но затем появились представители "Ювентуса".

– В 2004 году я собирался присоединиться к "Роме". Клуб даже купил половину моего контракта, но у них возникли проблемы с Филиппом Мексесом, – цитирует Corriere dello Sport Кьеллини. – Президент "Ливорно" согласовал условия трансфера с "Ромой". Я был счастлив, потому что переход из "Ливорно" в "Рому" – большой шаг вперед. Однако как-то раз утром мне позвонили и сказали ехать в Милан, потому что есть 3-4 клуба, которые заинтересованы в моих услугах. Приехав, я увидел спортивного директора Франко Бальдини, который бросался оскорблениями в адрес руководства "Ливорно". Я понял, что появился другой вариант с моим переходом. Открыв одну из дверей, я увидел представителей "Ювентуса" и понял, что мое будущее изменится. Это подлинная история моей футбольной судьбы.

Стоит отметить, что на самом деле Кьеллини начал выступать за туринцев в 2005 году, поскольку "Ювентус" сначала продал 50 процентов прав на игрока "Фиорентине", за которую защитник отыграл весь сезон-2004/05, а затем уже был выкуплен "Ювентусом".