Джорджо Кьеллини: "Уход Бонуччи - это часть игры"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини считает, что уход Леонардо Бонуччи не ослабил команд. Игрок пребрался в "Милан" прошлым летом.

- Уход Бонуччи - это часть игры, – цитирует Football Italia Кьеллини. - В любом случае, наверное, это случилось бы в следующем году, потому что все имеет конец. Уйдут Буффон, Барцальи, а затем и я. Стал ли "Юве" слабее без Бонуччи? Я рассмеялся вчера, когда смотрел одно футбольное телешоу, на основании данных, которые они показазывали, мы улучшили игру и в защите, и в атаке.