Джорджо Кьеллини: "У "Лацио" такой же стиль игры, как и у "Монако"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини в преддверии финала Кубка Италии против "Лацио" провел параллель между римлянами и "Монако". Напомним, что туринцы встречались с монегасками в 1/2 финала Лиги чемпионов и по итогам двух встреч вышли в финал.

– За последние несколько недель мы встречались с командами, которые многим друг на друга похожи, – цитирует Football Italia Кьеллини. – Понятно, что они отличаются по именам, но тот же Мбаппе играет в схожей манере, что и Кейта или Андерсон у "Лацио". Также я хорошо знаком с возможностями Иммобиле, ему трудно противостоять и нельзя давать сантиметра свободного пространства. "Лацио" в этом сезоне здорово себя проявил, а играет он в такой же манере, что и "Монако".

Матч "Ювентус" – "Лацио" состоится в среду, 17 мая, и начнется в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.