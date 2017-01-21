13:44 | ФУТБОЛ — Италия

Джорджо Кьеллини: "Сосредоточен на сегодняшней игре, а не на мыслях о завершении карьеры"

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Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини признался, что пока не знает, чем займется после завершения карьеры. В этом году игроку сборной Италии исполнится 33 года, но он предпочитает жить сегодняшним днем.

- После завершения карьеры, конечно, хотелось бы быть полезным "Ювентусу", потому что в этом клубе прошла моя жизнь, но в каком роде, пока не думал, - цитирует Corriere dello Sport Кьеллини. - Если бы вы пережили такую карьеру, как я, то тоже бы были сосредоточены на сегодняшней игре, а не на будущем.

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