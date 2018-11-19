Джорджо Кьеллини: "Роналду сможет играть до 40 лет"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини заявил, что его одноклубник нападающий Криштиану Роналду подталкивает всю команду к совершенствованию. 33-летний португалец присоединился к "бьянконери" 10 июля 2018 года.

- Сможет ли Роналду играть до 40 лет? Думаю, да. Я тоже смогу, но, вероятно, не буду, - приводит слова Кьеллини Tuttosport. - На тренировках он подталкивает всю команду к совершенствованию. Кроме того, Роналду является умным человеком. Он приехал в другую страну и сразу постарался понять динамику города и интегрироваться. Он вернется в сборную Португалии и сможет сыграть за нее даже больше, чем я за свою.

Роналду в текущем сезоне провел 15 матчей за "Ювентус", забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Кьеллини принял участие в 14 встречах во всех турнирах и отметился двумя голевыми пасами.

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