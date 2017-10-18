Джорджо Кьеллини: "Посчастливилось забивать Буффону, когда играл против него"

Защитник "Ювентуса" и сборной Италии Джорджо Кьеллини считает, что его одноклубник Джанлуиджи Буффон заслуживает победить в споре за звание лучшего вратаря 2017 года по версии ФИФА. На эту награду также претендуют Кейлор Навас и Мануэль Нойер.

– За 12 лет я прошел с ним через взлеты и падения. Как счастливые, так и грустные моменты, – это то, что запомнится мне больше всего, – цитирует официальный сайт ФИФА Кьеллини. – До того, как я стал играть с ним, я играл против него (до перехода в "Ювентус" Кьеллини выступал за "Ливорно" и "Фиорентину". – Прим. "СЭ"). Мне даже посчастливилось забить ему.

Награда ФИФА лучшему вратарю года? Думаю, он заслужил ее. Буффон провел отличный сезон – его сэйвы помогали нам бороться за каждый трофей, на который мы претендовали.

Джиджи – лидер в важные моменты. Как на поле, так и за его пределами. Он всегда был образцом для подражания как для молодых игроков, так и для ветеранов.

Напомним, в сезоне-2016/17 Буффон в составе "Ювентуса" выиграл чемпионат Италии, завоевал национальный кубок, а также помог команде дойти до финала Лиги чемпионов, где туринцы проиграли "Реалу" (1:4).