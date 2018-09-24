Джорджо Кьеллини: "Нынешний "Ювентус" - самый сильный за последние восемь лет"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини после матча с "Фрозиноне" (2:0) заявил, что нападающий Криштиану Роналду, забивший один из голов в этой встрече, всегда будет ключевым игроком для "бьянконери".

- Никто и не ожидал ничего другого от Роналду, - приводит слова Кьеллини Football Italia. - Ему не повезло с удалением в матче Лиги чемпионов, но он все равно всегда будет ключевым игроком для нас. Могу сказать, что этот "Ювентус" является самым сильным за последние восемь лет.

"Ювентус" занимает 1-е место после пяти туров чемпионата Италии, имея в активе 15 очков.

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