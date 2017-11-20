Джорджо Кьеллини: "Нужно, чтобы все игроки "Ювентуса" имели наш настрой"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини считает, что некоторым игрокам команды не хватает мотивации. К такому выводу он пришел после поражения от "Сампдории" (2:3) в матче чемпионата Италии.

– Надеюсь, что "Ювентус" все же хочет продолжать побеждать, потому что иногда кажется, будто это не так, – цитирует Gazzetta dello Sport Кьеллини. – Лично я, другие ветераны "Ювентуса" – мы все хотим этого, испытываем желание выигрывать. Но нужно, чтобы все имели такой настрой, и это поможет нам стать чемпионами. Нужно обсуждать все спокойно, хладнокровно, не делая драмы.