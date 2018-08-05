Джорджо Кьеллини: "Не надо думать, что "Ювентус" уже выиграл Лигу чемпионов, приобретя Роналду"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини заявил, что новичок туринского клуба нападающий Криштиану Роналду дает команде приток энергии. 33-летний португалец заключил с "бьянконери" 4-летний контракт 10 июля.

- Роналду? Нам нравится тот энтузиазм, который он вселил в команду, - цитирует Кьеллини Football Italia. - Криштиану дает ту энергию, которая позволит выйти на новый уровень. Но не нужно думать, что мы уже выиграли скудетто или Лигу чемпионов, только приобретя его.

Роналду ранее выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В составе мадридского клуба он дважды становился чемпионом Испании и 4 раза выигрывал Лигу чемпионов.