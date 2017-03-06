Джорджо Кьеллини: "Моя травма? Ничего серьезного"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини уверен, что его повреждение не является серьезным, и он сможет принять участие в матче 28-го тура чемпионата Италии против "Милана". В прошлой встрече против "Удинезе" итальянский футболист был заменен в начале второго тайма, так как почувствовал боли в ноге. В текущем сезоне 32-летний защитник провел 19 матчей в турнире и забил два мяча.

– Во вторник я вновь пройду обследование, но, думаю, все будет хорошо, – цитирует Sky Sports Кьеллини. – На самом деле ничего особенного не случилось. Просто появились боли в мышцах после предыдущих матчей. Ничего серьезного. Вместе с врачами мы посмотрим, смогу ли я восстановиться в ближайшие несколько дней. Сразу могу сказать, что эта травма не выведет меня из строя надолго.